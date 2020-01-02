В Тернополе во время пожара в квартире погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Тернополе во время пожара в многоквартирном доме спасатели обнаружили тело мужчины. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.
"2 января в 11:57 возник пожар в квартире многоквартирного жилого дома в городе Тернополь на улице Русская", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службу, в 12:15 возгорание локализовали, а в 12:22 ликвидировали. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 8 кв.м., повредил облицовку стен и потолка квартиры.
"На месте пожара обнаружено тело гражданина, 1946 года, без признаков жизни. Предполагаемая причина происшествия - неосторожность при курении", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в течение 1 января 2020 года в столице произошло 17 пожаров, один из которых - на территории ландшафтного парка "Спивоче поле".