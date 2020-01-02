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У Тернополі під час пожежі у квартирі загинув чоловік

У Тернополі під час пожежі у квартирі загинув чоловік

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КИЇВ. 2 січня. УНН. У Тернополі під час пожежі у багатоквартирному будинку рятувальники виявили тіло чоловіка. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

"2 січня о 11:57 виникла пожежа у квартирі багатоквартирного житлового будинку у місті Тернопіль на вулиці Руська", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, о 12:15 загорання локалізували, а о 12:22 ліквідували. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 8 м.кв., пошкодив облицювання стін та стелі квартири.

"На місці пожежі виявлено тіло громадянина, 1946 року народження, без ознак життя. Ймовірна причина виникнення події – необережність під час куріння", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, протягом 1 січня 2020 року у столиці сталося 17 пожеж, одна з яких - на території ландшафтного парку “Співоче поле”.

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