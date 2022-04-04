В Тернополе оккупанты хотели разрушить один из объектов критической инфраструктуры – глава ОВА

Цитата

"Во время воздушной тревоги, примерно в 22:20, враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе. Пострадавших нет. На месте работают работники службы ГСЧС и полиции", - написал Труш.

Детали

Он отметил, что подробнее сообщит о ситуации на брифинге в 10:00.

Дополнение

3 апреля мэр Тернополя Сергей Надал на своей странице в Facebook сообщил о взрывах в городе.