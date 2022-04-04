В Тернополе оккупанты хотели разрушить один из объектов критической инфраструктуры – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Вчера, 3 апреля, в Тернополе российские оккупанты пытались разрушить один из объектов критической инфраструктуры. В городе были слышны взрывы, пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Тернопольская ОГА (ОВА) Владимир Труш передает УНН.
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"Во время воздушной тревоги, примерно в 22:20, враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе. Пострадавших нет. На месте работают работники службы ГСЧС и полиции", - написал Труш.
Детали
Он отметил, что подробнее сообщит о ситуации на брифинге в 10:00.
Дополнение
3 апреля мэр Тернополя Сергей Надал на своей странице в Facebook сообщил о взрывах в городе.