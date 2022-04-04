У Тернополі окупанти хотіли зруйнувати один із об'єктів критичної інфраструктури – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Учора, 3 квітня, в Тернополі російські окупанти намагалися зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури. У місті було чути вибухи, постраждалих немає. Про це повідомив голова Тернопільська ОДА (ОВА) Володимир Труш передає УНН.
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"Під час повітряної тривоги, приблизно о 22:20, ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури у Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції", - написав Труш.
Деталі
Він наголосив, що детальніше повідомить про ситуацію на брифінгу о 10:00.
Доповнення
3 квітня мер Тернополя Сергій Надал на своїй сторінці у Facebook повідомив про вибухи в місті.