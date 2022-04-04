У Тернополі окупанти хотіли зруйнувати один із об'єктів критичної інфраструктури – голова ОВА

Цитата

"Під час повітряної тривоги, приблизно о 22:20, ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури у Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції", - написав Труш.

Деталі

Він наголосив, що детальніше повідомить про ситуацію на брифінгу о 10:00.

Доповнення

3 квітня мер Тернополя Сергій Надал на своїй сторінці у Facebook повідомив про вибухи в місті.