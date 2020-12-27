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В Теннесси проверяют подозрительный грузовик после взрыва фургона в Нэшвилле

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сотрудники правоохранительных органов в Теннесси после взрыва фургона в Нэшвилле перекрыли дорогу к востоку от города в связи с выявлением грузовика, который они посчитали подозрительным. Об этом в воскресенье сообщили в Twitter шерифа округа Ратерфорд, передает УНН.

В Теннесси проверяют подозрительный грузовик после взрыва фургона в Нэшвилле

Полиция Нэшвилла в пятницу заявила, что рано утром в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека. По сведениям властей, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации людей, а также музыка.

Теперь в районе города Лебанон (штат Теннесси), который находится к востоку от Нэшвилла, обнаружили припаркованный у дороги грузовик. По данным местного управления шерифа, в грузовике проигрывается аудиозапись, похожая на ту, что проигрывался в фургоне перед взрывом.

По сведениям местных телеканалов, сотрудники правоохранительных органов с помощью робота проверяют, нет ли в грузовике взрывного устройства. Представители шерифа уточнили, что водитель был задержан, находившиеся поблизости машины люди эвакуированы.

Подозреваемым в организации взрыва фургона в Нэшвилле, по данным ведущих СМИ, является местный житель Энтони Куинн Уорнер. Он, скорее всего, погиб во время взрыва. Уорнер считается специалистом по электронике. Информация про его возможные мотивы пока не приводится.

Действующий американский лидер Дональд Трамп и избранный президент США Джозеф Байден были проинформированы о взрыве в Нэшвилле.

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