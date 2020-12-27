У Теннессі перевіряють підозрілу вантажівку після вибуху фургона в Нешвіллі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Співробітники правоохоронних органів в Теннессі після вибуху фургона в Нешвіллі перекрили дорогу на схід від міста в зв'язку з виявленням вантажівки, який вони порахували підозрілим. Про це в неділю повідомили в Twitter шерифа округу Ратерфорд, передає УНН.
Поліція Нешвілла в п’ятницю заявила, що рано вранці в центрі міста вибухнув фургон. Постраждали три людини. За відомостями влади, незадовго до інциденту з фургона долинали попередження про вибух і необхідності евакуації людей, а також музика.
Тепер в районі міста Лебанон (штат Теннессі), який знаходиться на схід від Нешвілла, виявили припаркований біля дороги вантажівка. За даними місцевого управління шерифа, у вантажівці програється аудіозапис, схожий на ту, що програвався в фургоні перед вибухом.
За відомостями місцевих телеканалів, співробітники правоохоронних органів за допомогою робота перевіряють, чи немає у вантажівці вибухового пристрою. Представники шерифа уточнили, що водій був затриманий, що знаходилися поблизу машини люди евакуйовані.
Підозрюваним в організації вибуху фургона в Нешвіллі, за даними провідних ЗМІ, є місцевий житель Ентоні Куїнн Уорнер. Він, швидше за все, загинув під час вибуху. Уорнер вважається фахівцем з електроніки. Інформація про його можливі мотиви поки не наводиться.
Чинний американський лідер Дональд Трамп і обраний президент США Джозеф Байден були проінформовані про вибух в Нешвіллі.