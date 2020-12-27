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Вибух у Нешвіллі на Різдво: ФБР вважає причетним до події "місцевого з параноєю через 5G"

Київ • УНН

 • 21787 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Фургон, який вибухнув 25 грудня в Нешвіллі, США, належав 63-річному Ентоні Куїнну Ворнеру, поліція вважає, що він причетний до вибуху. Про це з посиланням на джерела повідомляє CBS, передає УНН.

Вибух у Нешвіллі на Різдво: ФБР вважає причетним до події "місцевого з параноєю через 5G"

Агенти ФБР 26 грудня обшукали приватний будинок в 18 кілометрах від Нешвілла, який, як пише Reuters, належить Ворнеру. За даними агентства, Ворнер 25 листопада безкоштовно передав будинок у власність жінці в Лос-Анджелесі, але документ підписав тільки він.

На Google Street View біля будинку Ворнера видно білий фургон (фотографії були зроблені в травні 2019-го). Поліція повідомляла, що в Нешвіллі вибухнув будинок на колесах білого кольору.

ФБР поки не готове назвати нікого, хто пов’язаний з тим, що сталося, передає Reuters слова спеціального агента Дуга Корнескі. За його словами, слідчі посилено працюють “над ідентифікацією того, що, судячи з усього, було людськими останками, знайденими в уламках фургона”, пише агентство.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 am Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v . @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

Корнескі відмовився повідомити, чи належать останки тому, хто влаштував вибух. Як передає CNN, ознак того, що поліція шукає когось, причетного до вибуху, немає.

Слідчі з’ясовують, чи було метою вибуху будівля телекомунікаційної компанії AT&T. Як передає місцевий телеканал WSMV, агенти ФБР питали сусідів Ворнера, чи не було у того “параної з приводу 5G”.

Довідка: фургон в центрі Нешвілла вибухнув рано вранці 25 грудня, постраждали три людини, загиблих немає. У залишках фургона знайшли, імовірно, людські останки. Через вибух перестала працювати мережа AT&T, автомобіль вибухнув біля її дата-центру.

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