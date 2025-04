Взрыв в Нэшвилле на Рождество: ФБР считает причастным к событию "местного с паранойей из-за 5G"

Агенты ФБР 26 декабря обыскали частный дом в 18 километрах от Нэшвилла, который, как пишет Reuters, принадлежит Уорнеру. По данным агентства, Уорнер 25 ноября бесплатно передал дом в собственность женщине в Лос-Анджелесе, но документ подписал только он.

На Google Street View возле дома Уорнера видно белый фургон (фотографии были сделаны в мае 2019-го). Полиция сообщала, что в Нэшвилле взорвался дом на колесах белого цвета.

ФБР пока не готово назвать никого, кто связан с произошедшим, передает Reuters слова специального агента Дуга Корнески. По его словам, следователи усиленно работают “над идентификацией того, что, по-видимому, было человеческими останками, найденными в обломках фургона”, пишет агентство.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

Корнески отказался сообщить, принадлежат ли останки тому, кто устроил взрыв. Как передает CNN, признаков того, что полиция ищет кого-то, причастного к взрыву, нет.

Следователи выясняют, было ли целью взрыва здание телекоммуникационной компании AT&T. Как передает местный телеканал WSMV, агенты ФБР спрашивали соседей Уорнера, не было ли у того “паранойи по поводу 5G”.

Справка: фургон в центре Нэшвилла взорвался рано утром 25 декабря, пострадали три человека, погибших нет. В остатках фургона нашли, предположительно, человеческие останки. Из-за взрыва перестала работать сеть AT&T, автомобиль взорвался возле ее дата-центра.