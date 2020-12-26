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Перед вибухом в американському Нешвіллі пролунало попередження

Київ • УНН

 • 19299 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У місті Нешвілл (штат Теннессі) на півдні США перед тим як вибухнув автомобіль пролунало попередження. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє “Голос Америки”, передає УНН.

Перед вибухом в американському Нешвіллі пролунало попередження

Зазначається, поліцейські прибули до місця подій за кілька хвилин до вибуху, відреагувавши на повідомлення про стрілянину.

За словами глави поліцейського управління Нешвілла Джона Дрейка, поліцейські почули запис попередження — звук виходив з трейлеру: “бомба вибухне через 15 хвилин”. Саме тому поліція зуміла евакуювати багатьох людей та викликати саперів. Однак вибух пролунав до прибуття фахівців з вибухових пристроїв.

Припаркований рекреаційний автомобіль вибухнув приблизно о 6:30 в центрі Нешвілла біля входу в офісний будинок.

Місцева телекомпанія змогла записати частину послання: “Цю зону слід негайно евакуювати. Якщо ви чуєте це повідомлення, негайно евакуюйтесь”.

Влада міста впевнена, що якби не оперативні дії поліцейських, постраждали було б більше. На щастя, в Різдво більшість магазинів і офісів були порожні.

Додається, що допомагають в розслідуванні вибуху агенти ФБР, проте він поки не кваліфікований, як теракт. Поліція не знає, чи перебував хто-небудь всередині будинку на колесах, мотиви дій злочинця або злочинців невідомі.

Нагадаємо, внаслідок вибуху серйозно постраждав центр Нешвілла. Легкі поранення отримали три людини. За непідтвердженими даними, поблизу місця вибуху були знайдені людські останки.

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