Перед взрывом в американском Нэшвилле прозвучало предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В городе Нэшвилл (штат Теннесси) на юге США перед тем как взорвался автомобиль прозвучало предупреждение. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает “Голос Америки”, передает УНН.
Отмечается, полицейские прибыли к месту событий за несколько минут до взрыва, отреагировав на сообщение о стрельбе.
По словам главы полицейского управления Нэшвилла Джона Дрейка, полицейские услышали запись предупреждения — звук исходил из трейлера: “бомба взорвется через 15 минут”. Именно поэтому полиция сумела эвакуировать многих людей и вызвать саперов. Однако взрыв прогремел до прибытия специалистов по взрывным устройствам.
Припаркованный рекреационный автомобиль взорвался примерно в 6:30 в центре Нэшвилла у входа в офисное здание.
Местная телекомпания смогла записать часть послания: “Эту зону следует немедленно эвакуировать. Если вы слышите это сообщение, немедленно евакуюйтесь”.
Власти города уверены, что если бы не оперативные действия полицейских, пострадавших было бы больше. К счастью, в Рождество большинство магазинов и офисов были пусты.
Добавляется, что помогают в расследовании взрыва агенты ФБР, однако он пока не квалифицирован, как теракт. Полиция не знает, находился ли кто-нибудь внутри дома на колесах, мотивы действий преступника или преступников неизвестны.
Напомним, в результате взрыва серьезно пострадал центр Нэшвилла. Легкие ранения получили три человека. По неподтвержденным данным, вблизи места взрыва были найдены человеческие останки.