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У штаті Теннесі в США прогримів вибух, пошкоджено декілька будівель

Київ • УНН

 • 18653 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У місті Нешвілл (штат Теннессі) на півдні США вибухнув автомобіль, є постраждалі. Правоохоронці вважають вибух навмисним, передає УНН з посиланням на місцеву поліцію і рятувальників.

У штаті Теннесі в США прогримів вибух, пошкоджено декілька будівель

Вибух стався в туристичному районі Нешвілла, де розташовано багато магазинів, барів і ресторанів. В результаті вибуху постраждали три людини, вони доправлені до лікарні. До розслідування підключилися співробітники ФБР.

За свідченнями очевидців, в результаті вибуху пошкоджено декілька будівель, в деяких з них вилетіли вікна, а уламки розлетілися на кілька кварталів. Причини і деталі вибуху встановлюються. Місцева поліція рекомендує американцям уникати зони вибуху.

Як повідомляв УНН, напередодні Різдва в США в центрі Балтімора (штат Меріленд) в споруджуваному 16-поверховому будинку стався вибух , більше 20 людей постраждали.

Some photos showing damage on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/0cWA3oUCDl

- Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

Footage from the scene on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/5g40RhwNNl

- Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

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