В штате Теннеси в США прогремел взрыв, повреждены несколько зданий

Взрыв произошел в туристическом районе Нэшвилла, где расположено много магазинов, баров и ресторанов. В результате взрыва пострадали три человека, они отправлены в больницу. К расследованию подключились сотрудники ФБР.

По свидетельствам очевидцев, в результате взрыва повреждены несколько зданий, в некоторых из них вылетели окна, а обломки разлетелись на несколько кварталов. Причины и детали взрыва устанавливаются. Местная полиция рекомендует американцам избегать зоны взрыва.

Как сообщал УНН, накануне Рождества в США в центре Балтимора (штат Мэриленд) в строящемся 16-этажном здании произошел взрыв, более 20 человек пострадали.

Some photos showing damage on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/0cWA3oUCDl

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

Footage from the scene on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/5g40RhwNNl

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020