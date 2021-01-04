В работе Telegram произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В работе Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который занимается отслеживанием работы основных сайтов мира, передает УНН.
Наибольшие проблемы с доступом наблюдаются у пользователей из Украины, России и Беларуси.
На территории Украины наибольшее количество проблем у пользователей в столице — Киеве, а также в Харькове, Львове, Днепре, Запорожье, Виннице и Хмельницком.
Проблемы также наблюдаются на севере страны и на территории аннексированного Москвой Крыма.
Напомним, что в ноябре в работе Telegram произошел глобальный сбой.