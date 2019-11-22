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У роботі Telegram стався глобальний збій

У роботі Telegram стався глобальний збій

Київ • УНН

 • 21152 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В роботі Telegram по всьому світу стався збій, свідчать дані сервісу Downdetector, який займається відслідковуванням роботи основних сайтів світу, передає УНН.

Найбільші проблеми з доступом спостерігаються у користувачів з України, Росії і Білорусі.

Збій також торкнувся такі країни як Німеччина, Ірландія, США та Індія.

Причини події поки неясні. За даними сервісу, збій стався близько 15:00 за Києвом. Користувачі скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (70%) або відправляти повідомлення (29%).

Як писав УНН раніше, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила про накладення тимчасової судової заборони на два офшори, які імовірно проводять незареєстроване первинне розміщення (ICO) токенів на території США і за кордоном.

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