У роботі Telegram стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В роботі Telegram стався збій, свідчать дані сервісу Downdetector, який займається відстеженням роботи основних сайтів світу, передає УНН.
Найбільші проблеми з доступом спостерігаються у користувачів з України, Росії і Білорусі.
На території України найбільша кількість проблем у користувачів в столиці — Києві, а також у Харкові, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці та Хмельницькому.
Проблеми також спостерігаються на півночі країни і на території анексованого Москвою Криму.
Нагадаємо, що в листопаді в роботі Telegram стався глобальний збій.