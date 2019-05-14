В Тель-Авиве завершился первый полуфинал Евровидения-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Первый полуфинал международного конкурса “Евровидение-2019” завершился в ночь на среду в Выставочном центре Тель-Авива. Только 10 из 17 участников шоу получили путевку в финал, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт конкурса и трансляцию события.
Шоу открыл выступление певицы Тамты с Кипра. Также в этот вечер выступят представители Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Беларуси, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции и Сан-Марино.
Согласно правилам конкурса, повлиять на результат могли только жители стран-участниц полуфинала, а также поклонники конкурса из Израиля, Франции и Испании. Представители этих стран, а также Великобритании, Германии и Италии проходят в финал автоматически Израиль — как страна победитель прошлого конкурса, остальные составляют “Большую пятерку” основателей “Евровидения”.
В финал конкурса прошли исполнители из:
Греции
Беларуси
Сербии
Кипра
Эстонии
Чехии
Австралии
Исландии
Сан-Марино
Словении