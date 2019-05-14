У Тель-Авіві завершився перший півфінал Євробачення-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Перший півфінал міжнародного конкурсу “Євробачення-2019” завершився у ніч на середу у Виставковому центрі Тель-Авіва. Тільки 10 з 17 учасників шоу отримали путівку в фінал, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт конкурсу та трансляцію події.
Шоу відкрив виступ співачки Тамти з Кіпру. Також в цей вечір виступлять представники Чорногорії, Фінляндії, Польщі, Словенії, Чехії, Угорщини, Білорусі, Сербії, Бельгії, Грузії, Австралії, Ісландії, Естонії, Португалії, Греції та Сан-Марино.
Згідно з правилами конкурсу, вплинути на результат могли тільки жителі країн-учасниць півфіналу, а також шанувальники конкурсу з Ізраїлю, Франції та Іспанії. Представники цих країн, а також Великої Британії, Німеччини та Італії проходять у фінал автоматично: Ізраїль — як країна переможець минулого конкурсу, решту складають “Велику п’ятірку” засновників “Євробачення”.
До фіналу цьогорічного конкурсу пройшли виконавці з:
Греції
Білорусі
Сербії
Кіпру
Естонії
Чехії
Австралії
Ісландії
Сан-Маріно
Словенії