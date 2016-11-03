В Техасе на поле для гольфа мишенями служат портреты Х.Клинтон и Д.Трамп

Эти портреты, по словам владельца гольф-центра, используются в качестве своеобразной избирательного участка.

"Хиллари Клинтон приняла много мячей на подбородке", - сказал владелец М.Уильямс.

Отметим, что постер с Д.Трампом пострадал меньше.

Как сообщал УНН, в американском штате Миссисипи сгорела церковь, на стенах которой впоследствии появился лозунг "Голосуй за Трампа".