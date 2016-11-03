В Техасе на поле для гольфа мишенями служат портреты Х.Клинтон и Д.Трамп

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15 марта, 19:03 • 115224 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166676 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138017 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130464 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112807 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105474 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101424 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

 • 8827 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Майк Уильямс, владелец гольф-центра "Alpine Target" в Техасе установил на тюках сена портреты американских кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Эти портреты, по словам владельца гольф-центра, используются в качестве своеобразной избирательного участка.
"Хиллари Клинтон приняла много мячей на подбородке", - сказал владелец М.Уильямс.

Отметим, что постер с Д.Трампом пострадал меньше.

Как сообщал УНН, в американском штате Миссисипи сгорела церковь, на стенах которой впоследствии появился лозунг "Голосуй за Трампа".

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