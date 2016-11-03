У Техасі на полі для гольфу мішенями слугують портрети Х.Клінтон і Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Майк Вільямс, власник гольф-центру “Alpine Target” в Техасі, встановив на тюках сіна портрети американських кандидатів в президенти США Хілларі Клінтон і Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Reuters.
Ці портрети, за словами власника гольф-центру, використовуються в якості своєрідної виборчої дільниці.
“Хілларі Клінтон прийняла багато м’ячів на підборідді”, — сказав власник М.Вільямс.
Зазначимо, що постер з Д.Трампом постраждав менше.
Як повідомляв УНН, в американському штаті Міссісіпі згоріла церква, на стінах якої згодом з’явилося гасло “Голосуй за Трампа”.