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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 2076 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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У Техасі на полі для гольфу мішенями слугують портрети Х.Клінтон і Д.Трампа

У Техасі на полі для гольфу мішенями слугують портрети Х.Клінтон і Д.Трампа

Київ • УНН

 • 8827 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Майк Вільямс, власник гольф-центру “Alpine Target” в Техасі, встановив на тюках сіна портрети американських кандидатів в президенти США Хілларі Клінтон і Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Reuters.

Ці портрети, за словами власника гольф-центру, використовуються в якості своєрідної виборчої дільниці.

“Хілларі Клінтон прийняла багато м’ячів на підборідді”, — сказав власник М.Вільямс.

Зазначимо, що постер з Д.Трампом постраждав менше.

Як повідомляв УНН, в американському штаті Міссісіпі згоріла церква, на стінах якої згодом з’явилося гасло “Голосуй за Трампа”.

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