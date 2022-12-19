В Таиланде перевернулся военный корабль: 31 моряк пропал без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Корабль Военно-морских сил Таиланда с более чем 100 членами экипажа на борту перевернулся во время шторма в Сиамском заливе в ночь на воскресенье, 18 декабря. Власти сообщили, что 75 моряков спасены, но еще 31 член экипажа считается пропавшим без вести, сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
По словам спикера ВМС Таиланда, поисковые бригады работали всю ночь, чтобы найти выживших и продолжат работу в понедельник. Он добавил, что продолжается расследование причин крушения.
Отмечается, что судно затонуло после того, как вода затопила корпус и привела к короткому замыканию в его машинном отделении. Из-за потери электроэнергии экипаж пытался сохранить контроль над кораблем, который опрокинулся на бок перед тем, как затонуть около 23:30 по местному времени (16:30 по Гринвичу).
Судно патрулировало территорию в 32 километрах к западу от района Банг-Сапхан в провинции Прачуап-Кхири-Хан. На фото и видео, опубликованных ВМС Таиланда, видно, как корабль опрокидывается на правый борт, а резервные спасательные корабли пытаются найти выживших в бурных водах.
На помощь были направлены три военно-морских корабля и вертолета, но только фрегат HTMAS Kraburi добрался до судна, прежде чем оно затонуло. Фрегат эвакуировал 75 на борту "Сухотая", сообщили в ВМС.
ชี้แจงกรณี #เรือหลวงสุโขทัย (ต่จ pic.twitter.com/CWUZQzfjHt— กองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY (@prroyalthainavy) December 18, 2022
Напомним
В октябре в Таиланде напали на детский центр, в результате чего погибли 35 человек, из них 24 – дети.