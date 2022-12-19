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У Таїланді перекинувся військовий корабель: 31 моряк зник безвісти

У Таїланді перекинувся військовий корабель: 31 моряк зник безвісти

Київ • УНН

 • 557621 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Корабель Військово-морських сил Таїланду із понад 100 членами екіпажу на борту перекинувся під час шторму в Сіамській затоці в ніч на неділю, 18 грудня. Влада повідомила, що 75 моряків врятовано, але ще 31 член екіпажу вважається зниклим безвісти, інформує УНН з посиланням на BBC.

Деталі

За словами речника ВМС Таїланду, пошукові бригади працювали всю ніч, щоб знайти тих, хто вижив, і продовжать роботу у понеділок. Він додав, що триває розслідування причин катастрофи.

Зазначається, що судно затонуло після того, як вода затопила корпус та спричинила коротке замикання в його машинному відділі. Через втрату електроенергії екіпаж намагався зберегти контроль над кораблем, який перекинувся на бік перед тим, як затонути близько 23:30 за місцевим часом (16:30 за Гринвічем).

Судно патрулювало територію за 32 кілометри на захід від району Банг-Сапхан у провінції Прачуап-Кхірі-Хан. На фото та відео, опублікованих ВМС Таїланду, видно, як корабель повертається на правий борт, а резервні рятувальні кораблі намагаються знайти тих, хто вижив, у бурхливих водах.

На допомогу було направлено три військово-морські кораблі та вертольоти, але лише фрегат HTMAS Kraburi дістався до судна, перш ніж воно затонуло. Фрегат евакуював 75 на борту "Сухотая", повідомили у ВМС.

ชี้แจงกรณี #เรือหลวงสุโขทัย (ต่อ) ทร. สั่งการเรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงภูมิพล เรือหลวงกระบุรี เฮลิคอปเตอร์จำนวน 2 ลำ พร้อมชุดป้องกันความเสียหาย เข้าช่วยเหลือเป็นการด่วน ปัจจุบัน เรือหลวงกระบุรี ได้เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุแล้ว อยู่ระหว่างเร่งให้ช่วยเหลือกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย pic.twitter.com/CWUZQzfjHt

— กองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY (@prroyalthainavy) December 18, 2022

Нагадаємо

У жовтні у Таїланді напали на дитячий центр, унаслідок чого загинули 35 людей, з них 24 - діти.

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