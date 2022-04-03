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В Северодонецке россияне в третий раз за неделю попали в один из домов в центре города

Киев • УНН

 • 139697 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Северодонецке русские в третий раз за неделю попали в один из домов в центре города. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

В Северодонецке россияне в третий раз за неделю попали в один из домов в центре города

Цитата

"Только россиянам известно, какой именно стратегический объект они хотели уничтожить в этом районе - там расположены лишь жилые дома. Однако враг за последнюю неделю трижды бил по этому кварталу и все три раза попадал в дом, где проживали обычные северодончане. Каждый раз бойцы ГСЧС тушили пламя и спасали тех, кто там еще оставался. Потому что сейчас дома у этих людей уже практически нет", - говорится в сообщ

Детали

За минувшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения потерпели Северодонецк, Рубежное и Лисичанск.

Так, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном - пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске - двух. Продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная.

Напомним

Вчера на линии фронта на Луганщине и Донецкой области ВСУ отбили шесть атак русских, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

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