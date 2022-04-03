У Сєвєродонецьку росіяни втретє за тиждень влучили в один із будинків в центрі міста

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"Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі – там розташовані лише житлові будинки. Однак ворог за останній тиждень тричі бив по цьому кварталу і усі три рази влучав в дім, де проживали звичайні сєвєродончани. Кожного разу бійці ДСНС гасили полум’я і рятували тих, хто там ще залишався. Бо наразі власного дому в цих людей вже практично немає", - йдеться у повідом

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За минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення зазнали Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.

Так, у Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному – п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох. Тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна.

Нагадаємо

Вчора на лінії фронту на Луганщині і Донеччині вони відбили шість атак росіян, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.