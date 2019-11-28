В Светловодске осталось подключить к теплу около 60 жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Светловодске Кировоградской области, где возникли проблемы с отоплением, осталось подключить к теплу около 60 жилых домов, два детских сада и две школы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 8:00 28 ноября работают все котельные СП ООО "Светловодскбыт", которые обслуживают 246 жилых дома, из которых 187 ж/д обеспечено теплоснабжением, 59 ж/д - производится заполнение системы теплоносителем, с 14 ДОУ 12 - обеспечено теплоснабжением, 2 - производится заполнение системы, с 9 ООШ 7 - обеспечено теплоснабжением, 2 - производится заполнение системы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, порывов на магистральных сетях централизованного теплоснабжения нет, ведутся работы по ликвидации локальных порывов на 5 участках.
Для восстановительных работ привлечены 7 ремонтных бригад коммунальных предприятий, от УГСЧС - 4 единицы техники и 15 спасателей. С начала работ из мест порывов трубопроводов сетей централизованного теплоснабжения было откачано 410 куб. м воды.
В Светловодске функционируют 4 мобильных и 2 передвижных пункта обогрева. В общем оказана помощь по обогреву 397 людям.
Напомним, 25 ноября стало известно, что в Светловодске из-за порывов трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады.
По факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыли уголовное производство.