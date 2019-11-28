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У Світловодську залишилося підключити до тепла близько 60 житлових будинків

У Світловодську залишилося підключити до тепла близько 60 житлових будинків

Київ • УНН

 • 26897 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Світловодську Кіровоградської області, де виникли проблеми з опаленням, залишилося підключити до тепла близько 60 житлових будинків, два дитячих садочки та дві школи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Станом на 8:00 28 листопада працюють всі котельні СП ТОВ "Світловодськпобут", які обслуговують 246 житлових будинки, з яких 187 ж/б забезпечено теплопостачанням, 59 ж/б – проводиться заповнення системи теплоносієм, з 14 ДНЗ 12 - забезпечено теплопостачанням, 2 - проводиться заповнення системи, з 9 ЗОШ 7 – забезпечено теплопостачанням, 2 - проводиться заповнення системи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поривів на магістральних мережах централізованого теплопостачання немає, ведуться роботи з ліквідації локальних поривів на 5 ділянках.

Для відновлювальних робіт залучено 7 ремонтних бригад комунальних підприємств, від УДСНС – 4 одиниці техніки та 15 рятувальників. З початку робіт із місць поривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання було відкачано 410 куб. м води.

У Світловодську функціонують 4 мобільних та 2 пересувних пункти обігріву. Загалом надано допомогу по обігріву 397 особам.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що у Світловодську через пориви трубопроводу без опалення залишися житлові будинки та дитсадки.

За фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрили кримінальне провадження.

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