У Світловодську залишилося підключити до тепла близько 60 житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Світловодську Кіровоградської області, де виникли проблеми з опаленням, залишилося підключити до тепла близько 60 житлових будинків, два дитячих садочки та дві школи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Станом на 8:00 28 листопада працюють всі котельні СП ТОВ "Світловодськпобут", які обслуговують 246 житлових будинки, з яких 187 ж/б забезпечено теплопостачанням, 59 ж/б – проводиться заповнення системи теплоносієм, з 14 ДНЗ 12 - забезпечено теплопостачанням, 2 - проводиться заповнення системи, з 9 ЗОШ 7 – забезпечено теплопостачанням, 2 - проводиться заповнення системи", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, поривів на магістральних мережах централізованого теплопостачання немає, ведуться роботи з ліквідації локальних поривів на 5 ділянках.
Для відновлювальних робіт залучено 7 ремонтних бригад комунальних підприємств, від УДСНС – 4 одиниці техніки та 15 рятувальників. З початку робіт із місць поривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання було відкачано 410 куб. м води.
У Світловодську функціонують 4 мобільних та 2 пересувних пункти обігріву. Загалом надано допомогу по обігріву 397 особам.
Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що у Світловодську через пориви трубопроводу без опалення залишися житлові будинки та дитсадки.
За фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрили кримінальне провадження.