У Світловодську залишилося підключити до тепла близько 60 житлових будинків

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Світловодську Кіровоградської області, де виникли проблеми з опаленням, залишилося підключити до тепла близько 60 житлових будинків, два дитячих садочки та дві школи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.