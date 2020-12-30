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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В мире вкололи уже более 5 млн доз вакцины от COVID-19 - Bloomberg

Киев • УНН

 • 11455 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В мире в целом вкололи уже более 5,1 млн доз вакцины от коронавирусной болезни: среди стран-лидеров - США, КНР и Великобритания. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

В мире вкололи уже более 5 млн доз вакцины от COVID-19 - Bloomberg

Так, отмечается, что в 22 странах мира вкололи уже более 5,1 млн доз вакцины от COVID-19. Примечательно, что около половины введенных доз вакцины (более 2,3 млн) - провели в США.

Вслед за США идет КНР, где вкололи более 1 млн доз вакцины, на третьем месте - Великобритания (более 625,9 доз).

Как сообщалось ранее в УНН, в США 14 декабря стартовала кампания по массовой вакцинации против COVID-19.

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