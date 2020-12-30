У світі вкололи вже понад 5 млн доз вакцини від COVID-19 – Bloomberg

Так, зазначається, що у 22 країнах світу вкололи вже понад 5,1 млн доз вакцини від COVID-19. Примітно, що близько половини введених доз вакцини (понад 2,3 млн) – провели у США.

Слідом за США йде КНР, де вкололи понад 1 млн доз вакцини, на третьому місці – Британія (понад 625,9 доз).

Як повідомлялося раніше в УНН, у США 14 грудня стартувала кампанія з масової вакцинації проти COVID-19.