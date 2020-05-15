В мире восстановили свою работу 40 посольств и консульств Украины - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В мире, с учетом эпидемиологической ситуации, частично или полностью восстановили свою работу 40 посольств Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства иностранных дел Украины.
"С учетом эпидемиологической ситуации 40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан", - говорится в сообщении.
Указано, что прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины.
"С целью создания максимально безопасных условий для посетителей и консулов, посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ начали работу с использованием предварительной записи через Интернет по электронной очереди МИД (е-очередь)", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в тех странах, где еще не ослаблены карантинные мероприятия, прорабатывают неотложные консульские вопросы, связанные с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины. К таким ситуациям, в частности, относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для неотложного возвращения в Украину и тому подобное.
Напомним, консульство Украины в Милане возобновляет свою работу с 25 мая.