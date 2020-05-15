У світі відновили свою роботу 40 посольств та консульств України - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У світі, з урахуванням епідеміологічної ситуації, частково чи повністю відновили свою роботу 40 посольств України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Міністерства закордонних справ України.
“З урахуванням епідеміологічної ситуації 40 посольств та консульств України повністю або частково відновили консульський прийом громадян”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що прийом відвідувачів відбувається з обов’язковим дотриманням санітарно-протиепідемічних правил країни перебування, рекомендацій ВООЗ та МОЗ України.
“З метою створення максимально безпечних умов для відвідувачів та консулів, посольства України у Великій Британії, Ізраїлі, Латвії, Нідерландах, ФРН розпочали роботу з використанням попереднього запису через Інтернет засобами електронної черги МЗС (е-Черга)”, - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що у тих країнах, де ще не послаблені карантинні заходи, опрацьовують невідкладні консульські питання, пов’язаних з пандемією коронавірусу та надзвичайними ситуаціями з громадянами України. До таких ситуацій, зокрема належать смерть, арешт, втрата документів, необхідних для нагального повернення в Україну тощо.
Нагадаємо, консульство України в Мілані відновлює свою роботу з 25 травня.