В мире от COVID-19 умерло уже более 4,7 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире от COVID-19 умерло уже более 4,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 228,935,812 человек, из них выздоровели 205,522,030 человек. Количество умерших возросло до 4,700,044.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (42,866,805), Индия (33,447,010), Бразилия (21,230,325), Великобритания (7,400,739), Россия (7,254,754), Франция (6,949,519), Турция (6,820,861) и Иран (5,408,860).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (691,562), Бразилии (590,547) и Индии (444,869).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 344 398 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 829 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.