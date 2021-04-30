В мире на коронавирусную инфекцию заболело более 151 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 151 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 151,117,679 человек, из них выздоровели 128,510,730 человек. Количество умерших возросло до 3,179,187.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,044,068), Индия (18,754,984), Бразилия (14,592,886), Франция (5,592,390), Россия (4,796,557), Турция (4,788,700), Великобритания (4,414,242) и Италия (4,009,208).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (589,207), Бразилии (401,417) и Мексике (216,447).
дополнительно
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.