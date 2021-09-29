В мире коронавирусом заразились уже более 233,5 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 заболело уже более 233,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 233,548,694 человек, из них выздоровели 210,354,003 человек. Количество умерших возросло до 4,778,694.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (44,054,825), Индия (33,715,049), Бразилия (21,381,790), Великобритания (7,736,235), Россия (7,464,708), Турция (7,095,580), Франция (7,002,393) и Иран (5,559,691).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (711,222), Бразилии (595,520) и Индии (447,781).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 401 956 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 863 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.