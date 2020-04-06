В Сумской области пресекли попытку незаконного перемещения в РФ военного оборудования
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Служба безопасности Украины предупредила в Сумской области незаконное перемещение за границу продукции военного назначения, подлежит государственному экспортному контролю, а также нелегальное пересечение границы гражданином России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“По предварительным данным следствия, двое жителей Великописаревского района пытались нелегально переправить в РФ прибор к военной технике. Оперативники спецслужбы также получили информацию, что за деньги дельцы пообещали иностранцу скрыто переправить его через государственную границу в Россию”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители блокировали деятельность подозреваемых при попытке незаконного пересечения госграницы. В ходе следственных действий у злоумышленников обнаружено военное снаряжение, которое они пытались нелегально переместить за пределы нашей страны.
Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.
Напомним, во Львовской области правоохранители блокировали механизм хищения товаров военного назначения из воинских частей региона и предприятий оборонно-промышленного комплекса.