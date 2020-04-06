У Сумській області викрили спробу незаконне переміщення до РФ військового обладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Служба безпеки України попередила у Сумській області незаконне переміщення за кордон продукції військового призначення, що підлягає державному експортному контролю, а також нелегальний перетин кордону громадянином Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“За попередніми даними слідства, двоє мешканців Великописарівського району намагалися нелегально переправити до РФ прилад до військової техніки. Оперативники спецслужби також отримали інформацію, що за гроші ділки пообіцяли іноземцю приховано переправити його через державний кордон до Росії”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці блокували діяльність підозрюваних під час спроби незаконного перетину держкордону. У ході слідчих дій у зловмисників виявлено військове спорядження, яке вони намагалися нелегально перемістити за межі нашої країни.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, у Львівський області правоохоронці блокували механізм розкрадання товарів військового призначення з військових частин регіону та підприємств оборонно-промислового комплексу.