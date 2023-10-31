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В Сумах будут судить правоохранителей за продажу гумпомощи на миллион

Киев • УНН

 • 37416 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух правоохранителей из Сум, которые присвоили и продали почти 15 тысяч пачек сигарет из гуманитарной помощи. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

В Сумах будут судить правоохранителей за продажу гумпомощи на миллион

Обвинительный акт направлен в суд.

Детали

Следствием установлено, что фигуранты подделали письма от имени руководства одной из воинских частей, с которыми обратились к представителям табачной компании. В письмах они просили предоставить сигареты как гуманитарную помощь для военных.

Они получили от производителя 15 тысяч пачек сигарет на сумму более миллиона гривен. Но к военным сигареты не попали. В дальнейшем злоумышленники продали табачные на местном рынке и через интернет, сообщили в ГБР.

Двое правоохранителей обвиняются в продаже товаров бесплатной помощи, подделке официального документа и использовании поддельного документа (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

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