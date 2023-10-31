У Сумах судитимуть правоохоронців за продаж гумдопомоги на мільйон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох правоохоронців з Сум, які привласнили та продали майже 15 тисяч пачок цигарок з гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Деталі
Слідством встановлено, що фігуранти підробили листи від імені керівництва однієї з військових частин, із якими звернулися до представників тютюнової компанії. У листах вони просили надати цигарки як гуманітарну допомогу для військових.
Вони отримали від виробника 15 тисяч пачок цигарок на суму понад мільйон гривень. Але до військових цигарки не потрапили. Надалі зловмисники продали тютюнові на місцевому ринку та через інтернет, повідомили у ДБР.
Двоє правоохоронців обвинувачуються у продажі товарів безплатної допомоги, підробленні офіційного документа та використанні підробленого документа (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1, 4 ст. 358 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.
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