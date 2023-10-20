В Україні з початку року зафіксували понад 3 тис. випадків зникнення гумдопомоги, яку мали отримати військові частини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В Україні з початку року виявили понад 3 тис. випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами, повідомляє УНН із посиланням на Державну митну службу.
Цитата
«Протягом 9 місяців 2023 року за результатами спільних заходів Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби і Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України перевірено понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин, а також, встановлено більш ніж 3 тис. випадків не підтвердження її надходження до військових частин», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що митники направили 387 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 358, 201-2 Кримінального кодексу України.
Складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці викрили подружжя, яке продавало військовим автівки, отримані під виглядом гуманітарної допомоги