В Украине с начала года зафиксировали более 3 тыс. случаев исчезновения гумпомощи, которую должны были получить воинские части
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Украине с начала года обнаружили более 3 тыс. случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями, сообщает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу.
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«В течение 9 месяцев 2023 года по результатам совместных мероприятий Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины проверено более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей, а также установлено более 3 тыс. случаев не подтверждения ее поступления в воинские части», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что таможенники направили 387 сообщений о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. ст. 190, 358, 201-2 Уголовного кодекса Украины.
Составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.
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