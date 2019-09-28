В Сумах на предприятии произошел взрыв

"На момент прибытия пожарных горение происходило в середине производственного цеха. Огонь охватил производственное оборудование цеха и отеплитель стен на площади до 50 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня. В 11:17 пожар локализовали, в 11:55 - ликвидировали", - говорится в сообщении.

Информация о причинах взрыва и травмированных устанавливается.

Напомним, в городе Шостка Сумской области в пекарне вспыхнула газовоздушная смесь. В результате в больницу с ожогами разной степени тяжести госпитализированы две работницы.