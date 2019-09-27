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В Сумской области вспыхнула пекарня, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 11511 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В городе Шостка Сумской области сегодня после часа ночи, в пекарне вспыхнула газовоздушная смесь. В результате в больницу с ожогами разной степени тяжести госпитализированы две работницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

В Сумской области вспыхнула пекарня, есть пострадавшие

Как сообщили в полиции, в помещении работала очередная рабочая смена в составе трех человек: две женщины в возрасте 48-ми и 47-ми лет, и 21-летний юноша.

Вспышка газовоздушной смеси произошла в тот момент, когда старшая из работниц пекарни открыла дверь в туалетную комнату. В результате она больше всех пострадала от ожогов: врачи диагностировали у нее поражения 15% площади тела, она находится в реанимации. Ее коллега также получила ожоги и доставлена в хирургическое отделение местной больницы. Юноше медицинская помощь оказана без госпитализации.

Также в результате вспышки в помещении повреждены стекла окон, частично разрушены межкомнатные перегородки и туалетная комната. Возникший пожар ликвидировали вызванные спасатели.

В рамках открытого уголовного производства полицейские назначили ряд экспертиз для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

"По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), в рамках которого проводятся все необходимые следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств данного происшествия", - сообщили в полиции.

Напомним, около Почтовой площади в Киеве произошел крупный пожар в недействующем здании.

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