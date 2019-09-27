На Сумщині спалахнула пекарня, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У місті Шостка Сумської області сьогодні після першої ночі, у пекарні спалахнула газоповітряна суміш. У результаті до лікарні з опіками різного ступеню тяжкості госпіталізовані дві працівниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласної поліції.
Як повідомили в поліції, у приміщенні працювала чергова робоча зміна у складі трьох людей: дві жінки віком 48-ми та 47-ми років, та 21-річний юнак.
Спалах газоповітряної суміші стався в той момент, коли найстарша з працівниць пекарні відкрила двері до туалетної кімнати. У результаті вона найбільше постраждала від опіків: лікарі діагностували у неї ураження 15% площі тіла, вона перебуває у реанімації. Її колега також зазнала опіків, і доправлена до хірургічного відділення місцевої лікарні. Юнаку медична допомога надана без госпіталізації.
Також в результаті спалаху в приміщенні пошкоджено шибки вікон, частково зруйновані міжкімнатні перегородки та туалетна кімната. Виниклу пожежу ліквідували викликані рятувальники.
В рамках відкритого кримінального провадження поліцейські призначили низку експертиз для з‘ясування причин та обставин події.
"По даному факту в поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним способом), в рамках якого проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на з‘ясування причин та обставини даної події", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, поблизу Поштової площі у Києві сталася масштабна пожежа у недіючій будівлі.