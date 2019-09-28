У Сумах на підприємстві стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. На вулиці Лінійна у Сумах сьогодні о 10:51 стався вибух, в результаті чого загорілася будівля на території одного з підприємств. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області.
"На момент прибуття вогнеборців горіння відбувалось в середині виробничого цеху. Вогонь охопив виробниче обладнання цеху та отеплювач стін на площі до 50 кв. м. Існувала загроза подальшого поширення вогню. Об 11 :17 пожежу локалізували, о 11:55 – ліквідували", - йдеться в повідомленні.
Інформація про причини вибуху та травмованих встановлюється.
Нагадаємо, У місті Шостка Сумської області у пекарні спалахнула газоповітряна суміш. У результаті до лікарні з опіками різного ступеню тяжкості госпіталізовані дві працівниці.