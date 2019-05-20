В Судане военные и оппозиция возобновили переговоры после столкновений на протестах

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 46857 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 70751 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 87173 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 99486 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123758 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111834 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137915 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144669 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130207 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Судане военные и оппозиция возобновили переговоры после столкновений на протестах

В Судане военные и оппозиция возобновили переговоры после столкновений на протестах

Киев  •  УНН

 • 7368 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Правящий военный совет Судана возобновил переговоры в воскресенье поздно вечером с альянсом протестных и оппозиционных групп, которые стремятся к гражданскому переходу к демократии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что обе стороны дали понять, что они близки к соглашению о трехлетнем переходном периоде, но более чем шесть часов ночных переговоров в президентском дворце в Хартуме не привели к прорыву.

Переговоры должны возобновиться в понедельник вечером.

Переходный военный совет приостановил переговоры в среду поздно вечером после двух вспышек насилия вокруг мест протеста в Хартуме.

Ранее сообщалось, что военные и оппозиция договорились, что переходный период после свержения президента Омара аль-Башира продлится три года. В новый правительственный совет войдут представители военных и гражданской оппозиции.

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