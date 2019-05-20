В Судане военные и оппозиция возобновили переговоры после столкновений на протестах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Правящий военный совет Судана возобновил переговоры в воскресенье поздно вечером с альянсом протестных и оппозиционных групп, которые стремятся к гражданскому переходу к демократии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что обе стороны дали понять, что они близки к соглашению о трехлетнем переходном периоде, но более чем шесть часов ночных переговоров в президентском дворце в Хартуме не привели к прорыву.
Переговоры должны возобновиться в понедельник вечером.
Переходный военный совет приостановил переговоры в среду поздно вечером после двух вспышек насилия вокруг мест протеста в Хартуме.
Ранее сообщалось, что военные и оппозиция договорились, что переходный период после свержения президента Омара аль-Башира продлится три года. В новый правительственный совет войдут представители военных и гражданской оппозиции.