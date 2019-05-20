У Судані військові і опозиція відновили переговори після зіткнень на протестах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Правляча військова рада Судану відновила переговори в неділю пізно ввечері з альянсом протестних і опозиційних груп, які прагнуть до громадянського переходу до демократії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Відзначається, що обидві сторони дали зрозуміти, що вони близькі до угоди про трирічний перехідний період, але більш як шість годин нічних переговорів у президентському палаці в Хартумі не привели до прориву.
Переговори мають поновитися в понеділок увечері.
Перехідна військова рада призупинила переговори в середу пізно ввечері після двох спалахів насильства навколо місць протесту в Хартумі.
Раніше повідомлялося, що військові і опозиція домовилися, що перехідний період після повалення президента Омара аль-Башира триватиме три роки. До нової урядової ради увійдуть представники військових і громадянської опозиції.