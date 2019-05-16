Військова рада Судану вирішила припинити діалог з опозицією до зняття всіх барикад

За інформацією ЗМІ, військові мають намір спочатку повністю демонтувати барикади перед штаб-квартирою головного командування Збройних сил країни, де більше місяця триває сидячий страйк. Згідно із заявою армії, вже в четвер має бути повністю відновлено рух в центрі столиці.

Тим часом, опозиційні сили, які ще напередодні заявили, що 15 травня стане останнім днем ​​переговорів з армією, не згодні з діями військових і закликають протестуючих не піддаватися на провокації. Раніше в центрі Хартума спалахнули заворушення, коли армія приступила до знесення барикад. Повідомляється про дев’ять постраждалих. За не підтвердженою офіційно інформацією, одна людина померла від вогнепального поранення. Опозиція звинуватила в події спецназ, однак представники сил швидкого реагування заперечують свою причетність до нападів на протестувальників.

Крім того, альянс “За свободу і зміни”, який виступає основним переговірником в діалозі з Військовою радою про структуру та принципи перехідного періоду в країні, не має наміру відмовлятися від продовження сидячого страйку до тих пір, поки влада в країні не буде передана цивільним силам, і готується пред’явити військовим “карту меж містечка протестуючих”.

Раніше стало відомо, що минулої доби військова рада і опозиція домовилися про трирічний перехідний період.