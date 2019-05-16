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Військова рада Судану вирішила припинити діалог з опозицією до зняття всіх барикад

Військова рада Судану вирішила припинити діалог з опозицією до зняття всіх барикад

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Військова рада Судану відклала на невизначений час діалог з опозицією. Як повідомило суданське видання Al Saha, запланований на середу черговий раунд переговорів скасований, інформує УНН.

За інформацією ЗМІ, військові мають намір спочатку повністю демонтувати барикади перед штаб-квартирою головного командування Збройних сил країни, де більше місяця триває сидячий страйк. Згідно із заявою армії, вже в четвер має бути повністю відновлено рух в центрі столиці.

Тим часом, опозиційні сили, які ще напередодні заявили, що 15 травня стане останнім днем ​​переговорів з армією, не згодні з діями військових і закликають протестуючих не піддаватися на провокації. Раніше в центрі Хартума спалахнули заворушення, коли армія приступила до знесення барикад. Повідомляється про дев’ять постраждалих. За не підтвердженою офіційно інформацією, одна людина померла від вогнепального поранення. Опозиція звинуватила в події спецназ, однак представники сил швидкого реагування заперечують свою причетність до нападів на протестувальників.

Крім того, альянс “За свободу і зміни”, який виступає основним переговірником в діалозі з Військовою радою про структуру та принципи перехідного періоду в країні, не має наміру відмовлятися від продовження сидячого страйку до тих пір, поки влада в країні не буде передана цивільним силам, і готується пред’явити військовим “карту меж містечка протестуючих”.

Раніше стало відомо, що минулої доби військова рада і опозиція домовилися про трирічний перехідний період.

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