Военный совет Судана решил прекратить диалог с оппозицией до снятия всех баррикад
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Военный совет Судана отложил на неопределенное время диалог с оппозицией. Как сообщило суданское издание Al Saha, запланированный на среду очередной раунд переговоров отменен, информирует УНН.
По информации СМИ, военные намерены сначала полностью демонтировать баррикады перед штаб-квартирой главного командования Вооруженных сил страны, где больше месяца продолжается сидячая забастовка. Согласно заявлению армии, уже в четверг должно быть полностью восстановлено движение в центре столицы.
Между тем, оппозиционные силы, которые еще накануне заявили, что 15 мая станет последним днем переговоров с армией, не согласны с действиями военным и призывают протестующих не поддаваться на провокации. Ранее в центре Хартума вспыхнули беспорядки, когда армия приступила к сносу баррикад. Сообщается о девяти пострадавших. По не подтвержденной официально информации, один человек умер от огнестрельного ранения. Оппозиция обвинила в произошедшем спецназ, однако представители сил быстрого реагирования отрицают свою причастность к нападениям на протестующих.
Кроме того, альянс “За свободу и перемены”, который выступает основным переговорщиком в диалоге с Военным советом о структуре и принципах переходного периода в стране, не намерен отказываться от продолжения сидячей забастовки до тех пор, пока власть в стране не будет передана гражданским силам, и готовится предъявить военным “карту границ городка протестующих”.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки военный совет и оппозиция договорились о трехлетнем переходном периоде.