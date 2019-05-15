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Переворот у Судані: військова рада і опозиція домовилися про трирічний перехідний період

Переворот у Судані: військова рада і опозиція домовилися про трирічний перехідний період

Київ • УНН

 • 15783 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Військова рада Судану і представники альянсу “За свободу і зміни” домовилися про встановлення в країні трирічного перехідного періоду. Про це в середу повідомив телеканал Al Arabiya, цитуючи заяву Військової ради, передає УНН.

Військова влада країни також повідомила, що з опозицією досягнуто домовленості про формування законодавчої ради в складі 300 осіб. Згідно із заявою, військові “остаточно оформлять домовленості з альянсом протягом найближчих 24 годин”.

11 квітня після багатомісячних акцій протесту на тлі важкої економічної ситуації в країні армія відсторонила від влади президента Омара аль-Башира, який правив 30 років в Судані і взяла управління державою в свої руки, створивши тимчасову Військову раду, розпустивши парламент і призупинивши дію конституції.

Як повідомляв УНН, у Судані при стрілянині під час протестів загинули три людини.

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