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У Судані при стрілянині під час протестів загинули три людини

У Судані при стрілянині під час протестів загинули три людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. У столиці Судану Хартумі сталася стрілянина під час сидячого страйку опозиції. В результаті загинули три людини, повідомляє телеканал Al Arabiya з посиланням на джерела, передає УНН.

За даними співрозмовників, були вбиті двоє мирних жителів, а також десять осіб постраждали. Деякі з них знаходяться у важкому стані. Телеканал також повідомляє з посиланням на перехідну військову раду Судану, що одним з убитих виявився офіцер армії.

Al Arabiya додає, що стрілянина сталася неподалік від центру столиці після зіткнень сил безпеки і військових з демонстрантами, які заблокували дороги.

Телеканал Sky News Arabia з посиланням на медичні джерела повідомляє про двох загиблих і десятки поранених в результаті стрілянини, а також про загиблого офіцера. Reuters зазначає, що в Хартумі проходить акція протесту проти військової ради.

Як повідомляв УНН, у столиці Південного Судану ввели заборону на нічні клуби.

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