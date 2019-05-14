У Судані при стрілянині під час протестів загинули три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У столиці Судану Хартумі сталася стрілянина під час сидячого страйку опозиції. В результаті загинули три людини, повідомляє телеканал Al Arabiya з посиланням на джерела, передає УНН.
За даними співрозмовників, були вбиті двоє мирних жителів, а також десять осіб постраждали. Деякі з них знаходяться у важкому стані. Телеканал також повідомляє з посиланням на перехідну військову раду Судану, що одним з убитих виявився офіцер армії.
Al Arabiya додає, що стрілянина сталася неподалік від центру столиці після зіткнень сил безпеки і військових з демонстрантами, які заблокували дороги.
Телеканал Sky News Arabia з посиланням на медичні джерела повідомляє про двох загиблих і десятки поранених в результаті стрілянини, а також про загиблого офіцера. Reuters зазначає, що в Хартумі проходить акція протесту проти військової ради.
Як повідомляв УНН, у столиці Південного Судану ввели заборону на нічні клуби.