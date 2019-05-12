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У столиці Південного Судану ввели заборону на нічні клуби

У столиці Південного Судану ввели заборону на нічні клуби

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Влада Південного Судану ввела в столиці країни Джубі заборону на нічні клуби, бари і дискотеки через “аморальні дії” відвідувачів ночами. Про це з посиланням на заяву президента країни повідомляє видання The East African, передає УНН.

Губернатор штату Джубек Августіно Джадалла Вані в своєму відеозверненні заявив, що години роботи барів будуть також обмежені вечорами. Крім того, подібні заклади не зможуть працювати протягом дня.

“Ми повністю забороняємо дискотеки, тому що те, що там відбувається, дуже небезпечно для майбутнього країни”, — заявив він і додав, що нічні клуби відвідували 13-річні дівчата.

Крім цього, додав він, влада зобов’яже пари, котрі реєструються в столичних готелях, пред’являти при заселенні свідоцтво про шлюб.

У 2011 році Судан був розділений на дві частини. Південна стала окремою державою — Південним Суданом зі столицею в Джубі.

Нагадуємо, тим часом, прокурор Судану розпорядився допитати поваленого президента у справі про фінансовий тероризм.

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