В столице Южного Судана ввели запрет на ночные клубы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Власти Южного Судана ввели в столице страны Джубе запрет на ночные клубы, бары и дискотеки из-за “аморальных действий” посетителей по ночам. Об этом со ссылкой на заявление президента страны сообщает издание The East African, передает УНН.
Губернатор штата Джубек Августино Джадалла Вани в своем видеообращении заявил, что часы работы баров будут также ограничены по вечерам. Кроме того, подобные заведения не смогут работать в течение дня.
“Мы полностью запрещаем дискотеки, потому что то, что там происходит, очень опасно для будущего страны”, — заявил он и добавил, что ночные клубы посещали 13-летние девочки.
Помимо этого, добавил он, власти обяжут пары, регистрирующиеся в столичных отелях, предъявлять при заселении свидетельство о браке.
В 2011 году Судан был разделен на две части. Южная стала отдельным государством — Южным Суданом со столицей в Джубе.
Напоминаем, тем временем, прокурор Судана распорядился допросить свергнутого президента по делу о финансовом терроризме.